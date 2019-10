Genk, l’allenatore Mazzù: “Napoli grande squadra, andranno lontano”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore del Genk, Felice Mazzù, che ha parlato della partita di ieri e del Napoli.

Felice Mazzù ribadisce che per lui il Napoli è una grande squadra e che può andare lontano in Champion’s League. L’allenatore del Genk è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita di ieri e degli azzurri; di seguito le sue parole:

“Sono abbastanza soddisfatto. Il Napoli è una grande squadra e andrà fino in fondo in Champion’s League. Ma abbiamo avuto mentalità, ieri volevamo fare bella figura. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna ad inizio partita, poi siamo diventati più orgogliosi e responsabili.

I tifosi del Napoli devono sapere che questa squadra andrà lontano. Forse dopo il risultato nostro col Salisburgo si pensava che il Napoli potesse fare una grande partita e batterci, ma noi ci siamo comportati bene.

Giocare a Salisburgo è dura. Ieri perdeva 3-0 con il Liverpool, ha rimontato fino al 3-3, vuol dire che hanno una grande mentalità. Giocano un calcio molto diretto. Noi abbiamo fatto schifo lì, ma quella austriaca è proprio una bella squadra.

Insigne è un gran giocatore, gioca in Nazionale, quindi ci siamo domandati il perché. Ma bisogna rispettare la scelta dell’allenatore, solo lui sa perché ha fatto questa scelta. Ha tanti buoni giocatori in rosa e voleva dare minuti anche ad altri. Io non voglio prendere posizione, ma per noi è stato un bene che Insigne sia andato in tribuna.“

