Giordano: “Il problema dei rinnovi non si ferma a Mertens e Callejon, i retroscena sull’incontro tra Gattuso e la squadra”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Su Callejon e Mertens si sono dette tante cose. Credo che nel loro inconscio loro abbiano paura che succeda qualcosa perché tra sei mesi loro non saranno più qui. Ed il problema non si ferma nemmeno a loro due perché l’anno prossimo, se non rinnovano, anche Milik, Zielinski e Maksimovic saranno dei casi.

I toni dell’incontro sono stati colloquiali, dove a volte si alza anche la voce. Allan e Mertens hanno avuto qualcosa da dire, perché il brasiliano ha risposto ad una battuta agrodolce di Mertens dicendo che lui vive questa brutta situazione a differenza di altri che per ovvi motivi non ci sono.

Le dichiarazioni a caldo fanno sempre male, perché dietro le sue parole Gattuso cerca di mediare e nascondere cose che la sua anima però non riesce. Il Napoli perde anche per altro, per errori tecnici e tattici e forse Gattuso potrebbe capire che non è necessario usare questa squadra come laboratorio. Credo che l’arrivo di Demme abbia liberato mentalmente Fabian che non deve più fare quello che non sa fare.

Il presidente e Gattuso si sono sentiti è vero ma non so cosa si siano detti.”

