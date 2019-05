Josip Ilicic, lo sloveno dal mancino prelibato

La nuova voce di mercato vuole il Napoli molto interessato a Josip Ilicic, che ha disputato una grande annata con l’Atalanta di Gasperini.

Josip Ilicic è molto noto a tutti quelli che seguono la Serie A. Classe ’88, 31 anni, lo sloveno ha cominciato la sua carriera nella massima serie italiana con il Palermo nel 2010. Josip, già da allora, si fece notare per quelle che sono le sue caratteristiche principali.

Mancino, trequartista e ala destra, ha una capacità incredibile nel dribbling e gode di un ottimo tiro anche da fuori (esclusivamente di sinistro). Tra le altre sue caratteristiche è uno che trasmette la propria personalità alla sua squadra e ha una grande forza fisica.

Nel periodo al Palermo Bortolo Mutti, che lo ha allenato, ha detto su di lui che è meglio che giochi dalla destra, in modo da accentrarsi e provare il tiro da fuori. Questo rende molto l’idea del giocatore che è; oltre a questo è bravo anche nella rifinitura e a trovare il passaggio decisivo per mandare a rete i compagni.

Dopo il suo periodo al Palermo si trasferisce alla Fiorentina nel 2013, dove ha avuto anche periodi di alti e bassi. Nel mentre ha affinato la sua tecnica nel dribbling e le sue capacità di tiro. Nell’estate del 2017 si trasferisce all’Atalanta ed in questi due anni da pieno sfogo alle sue capacità.

Ilicic con Gasperini trova nuova linfa vitale, che aveva un po’ perso alla Fiorentina, e risulta di nuovo uno degli uomini più decisivi della Serie A. Lo dimostrano i 28 gol e 19 assist fatti in due anni, tanto da far bussare il Napoli alla porta della società bergamasca per chiederlo.

Il suo procuratore è la AR Sport Management, che gestisce principalmente i calciatori sloveni; Ilicic rappresenta il giocatore con il valore più alto tra quelli gestiti dalla società, 13 milioni (dati Transfermarkt). Il Napoli vuole impostare una trattativa partendo da una base di 12 milioni.

Buona parte della cifra può essere coperta con una contropartita come Inglese, che potrebbe rientrare dal prestito al Parma ed andare dall’Atalanta. Il suo arrivo tra gli azzurri permette di far variare anche lo schema di gioco ad Ancelotti.

Per il modulo di base, il 4-4-2, Ilicic agirebbe partendo dalla destra per provare ad accentrarsi; ma date le sue doti da seconda punta, potrebbe agire anche al fianco di un altro attaccante (Milik, Mertens o Insigne). Infine, può essere un indizio per cercare di portare il modulo ad albero di Natale nel Napoli.

Negli anni passati al Milan Ancelotti ha spesso adottato il modulo con i due trequartisti dietro la punta (4-3-2-1). Con Ilicic questo potrebbe succedere, magari adattando uno tra Fabian Ruiz o Zielinski e farlo giocare al suo fianco; o magari con un altro innesto mirato per quel modulo.

Tutto da vedere comunque, fatto sta che le voci sono concrete e lo sloveno potrebbe essere il primo vero regalo per Ancelotti ed il Napoli.

