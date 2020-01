Giuffredi: “Di Lorenzo e Mario Rui? Il loro rinnovo dopo quello di Hysaj”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui.

“Stravedo per Juric, grandissimo allenatore che stimo tantissimo. Gattuso è arrivato in una situazione drammatica, difficile anche per l’allenatore più esperto e bravo del mondo. Sta facendo un grande lavoro, riabilitando tanti giocatori. I ragazzi sono contentissimi e lo seguono con tantissima attenzione. Ha espresso un buon gioco, anche con l’Inter, Sassuolo, strepitoso secondo tempo con la Lazio. Secondo me va presa in grandissima considerazione anche una sua conferma. Gattuso è un amico, una persona che stimo tanto, leale e corretta. Sia lui che Juric sono bravi, ma molto diversi tra di loro. Quello che sta facendo Rino, nella situazione attuale, è davvero difficile: va premiato il suo lavoro. Rinnovo Mario Rui? Parliamo prima di Hysaj, poi parleremo di lui e Di Lorenzo”.

