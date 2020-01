Valcareggi “Napoli, attento: la Fiorentina è cambiata”

Il noto agente sportivo Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo match tra Napoli e Fiorentina.

“Non mi è piaciuta la polemica di Gasperini a Firenze, aveva iniziato tutto lui definendo Chiesa un cascatore. Poi gli addetti ai lavori non devono andare in polemica con i tifosi. Le regole sono queste, certe cose danno fastidio ma i vantaggi di fare questo lavoro sono talmente tanti che qualcosa si può sopportare. La Fiorentina è cambiata dopo il cambio tecnico, oggi ha una nuova luce negli occhi. Il simbolo è Chiesa: a fine anno andrà via ma fino ad allora darà tutto. Dove andrà? Credo alla Juventus o all’Inter. Zerbin sta andando benissimo e se continua così tra due anni può tornare a Napoli. Castrovilli per i prossimi due anni resterà a Firenze”.

