Gobbi: “Troppo Napoli. Non è un buon periodo, dobbiamo riprenderci subito”

Massimo Gobbi, giocatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Napoli al Tardini.

“Troppo Napoli, viste troppe maglie azzurre oggi. Abbiamo incontrato una grande squadra che gioca benissimo e purtroppo per noi erano anche in serata. Dobbiamo accantonare subito questa sconfitta e pensare alle prossime sfide. Si poteva fare qualcosa di più, si può sempre fare qualcosa di più e meglio. Abbiamo subito da subito il loro pressing alto, siamo stati poco lucidi. Quando squadre del genere recuperano palla così in alto ti possono fare gol. Peccato, ci tenevamo a fare bene davanti al nostro pubblico perché non è un buon periodo, ma dobbiamo riprenderci subito.

Non ci siamo seduti, ce lo siamo detti tante volte. In settimana lavoriamo sempre allo stesso modo con voglia ed impegno. Il campionato è lungo e ci sono periodi in cui bisogna fare attenzione a tutti i dettagli. Quando inizia ad andar male paghi subito, è un periodo. Dobbiamo trovare lo spirito che abbiamo avuto fino a poco tempo fa. I prossimi sono spareggi contro Empoli e Genoa, sappiamo che veniamo da un periodo difficile, duro, dobbiamo avere ancora più motivazioni perché dobbiamo battere delle nostre dirette concorrenti“.

