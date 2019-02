Sarri sconfitto dal City, ma quello che è successo con Kepa nei minuti finali ha dell’incredibile

Il Chelsea di Sarri ha perso ai rigori la finale della League Cup a Wembley contro il Manchester City.

La gara dopo i tempi supplementari era ancora sullo 0-0: si è deciso tutto ai rigori e ha vinto la squadra di Guardiola 3-4.

Un episodio però ha catturato la scena. Maurizio Sarri voleva cambiare: fuori Kepa, dentro Caballero. Peccato che lo spagnolo classe ’94 abbia rifiutato il cambio con ampi gesti e ‘no’ con le mani in direzione della panchina e del manager.

La reazione di Sarri a questo rifiuto ha lasciato spazio a poche interpretazioni: rabbia e incredulità insieme. Si sbottona la felpa, urla contro Zola che allarga le braccia e poi se ne va prendendo la via degli spogliatoi (per poi ritornare in campo).

Fonte Gianluca Di Marzio

