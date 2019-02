Il commento ufficiale della SSC Napoli sulla partita contro il Parma

Come di consueto ecco il commento ufficiale della SSC Napoli:

“Parma – Il Loggione del Regio di Parma si alza in piedi per la melodia azzurra e la Via Emilia diventa il Regno di Napolonia.

E’ la serata dell’artiglieria polacca che prende d’assalto la trincea del Tardini. La apre Zielinski con un diagonale delizioso.

Poi Milik tra tecnica e furbizia infila una punizione “alla brasiliana” sotto la barriera. Ancora Arek mette il sigillo ad un quarto d’ora dalla fine con un sinistro d’autore. E’ il suo 14esimo gol in campionato, il 15esimo in stagione.

La chiude Ounas che prosegue nella sua settimana fantastica. E’ dolce l’amarcord felliniano di Ancelotti nella sua Parma, liddove è iniziata una carriera baciata dalla gloria.

E adesso la prima domenica di marzo battezza la notte di Napoli-Juventus. Un intero popolo ed un enorme cuore azzurro nel battito infinito del San Paolo…”

