Grecia-Italia, stasera riprende il cammino europeo

Questa sera, alle 20 e 45, riprenderà il cammino europeo dell’Italia che giocherà contro la Grecia; una partita tosta, come ha ammesso lo stesso Mancini.

Per l’Italia di Mancini questa sera si prospetta la prima delle due partite più dure del girone di qualificazione ad Euro 2020. La Nazionale Italiana sarà ospite della Grecia, per una partita in cui le due squadre si contenderanno la testa del girone; vincere stasera e poi contro la Bosnia significa mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.

Il ct della Nazionale è stato franco in conferenza stampa, affermando che: “siamo la Nazionale Italiana e dobbiamo vincere.” Questa sera dovrebbe esserci sin dall’inizio Fabio Quagliarella in attacco, dopo una grande stagione che gli ha permesso di essere convocato.

Per quanto riguarda Lorenzo Insigne invece, convocato in Nazionale, almeno nella prima partita si prospetta un inizio partendo dalla panchina. Di seguito la probabile formazione che scenderà in campo stasera, secondo il Corriere dello Sport:

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Chiesa. Ct: Roberto Mancini.

