E’ da poco terminata la partita del Mondiale Under 20 tra Italia e Mali valida per i quarti di finale del torneo.

Il risultato finale di 4-2 in favore dell’Italia è stato determinato dai gol di Pinamonti (doppietta), Frattesi e dall’autogol di Kone. Inutili i gol di Koita e Camara per un Mali che, anche in dieci, non ha mai mollato.

In semifinale l’Italia incontrerà l’Ucraina che oggi ha battuto 1-0 la Colombia.

