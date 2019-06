Toni al Football Leader: “Il razzismo si contrasta con regole severe, per il futuro voglio scegliere bene”

L’ex calciatore della Fiorentina, Luca Toni, è intervenuto durante la cerimonia della premiazione del Football Leader.

“Il razzismo si contrasta con regole severe, siamo nella direzione giusta. Quando succede qualcosa non si deve fare più niente, ormai gli scemi che lo fanno sono sempre di meno. Queste persone non si devono far entrare allo stadio.

Futuro da allenatore? Non ho fretta, ho un certo nome e so che se sbaglio qualcosa ci sono già i fucili puntati. Come ho detto non ho fretta e voglio scegliere bene.”

