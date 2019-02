R. Hamsik: “Spero che il Napoli ritiri la 17. Sarebbe un onore”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Richard Hamsik, papà di Marek Hamsik.

“Le ultime 2 settimane le abbiamo vissute con apprensione: questo trasferimento di Hamsik in Cina ha condizionato un po’ tutta la famiglia. Sia io che Marek amiamo Napoli, mio figlio in particolare per ovvi motivi, ma tutti ci sentiamo napoletani. Marek pensava di vincere lo scudetto lo scorso anno a Napoli, c’erano tutte le premesse per farlo, ma il sogno non si è realizzato.

In 12 anni ha ricevuto diverse offerte da club anche importanti, ma non le ha mai accettate perchè il rapporto con Napoli ed i tifosi era troppo forte. Il discorso Cina invece è diverso, è stata una scelta economicamente vantaggiosa quella di Marek che non avrebbe mai lasciato Napoli per andare in una squadra in competizione.

E’ vero, spesso ho detto ad Hamsik di cambiare squadra e ambiente, ma l’ho fatto soprattutto al termine della scorsa stagione quando vedevo mio figlio deluso dopo lo scudetto perso. La sua vita calcistica l’abbiamo sempre decisa insieme ed è normale per un padre provare a fare qualcosa per risollevare l’umore del figlio.”

Numero di maglia al Dalian? Non l’ha ancora scelta. Vorrebbe la 17 e non so se lo chiederà apertamente o se la squadra glielo proporrà. Se il Napoli dovesse ritirare la maglia numero 17 significherebbe molto per Mare, sarebbe certamente un onore”.

