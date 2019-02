Napoli City Half Marathon. A Napoli il battesimo della “Pizza 2 Run”

La pizza ideata per i maratoneti dall’Associazione Verace Pizza Napoletana.



In alto le cloche per scoprire una prima mondiale. Nasce a Napoli la “Pizza2Run”, la prima pizza dedicata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana al mondo della Maratona.

Ingredienti rigorosamente segreti per una prelibatezza nata dalla creatività artigianale dei pizzaioli napoletani che sarà presentata al mondo il 24 febbraio, in occasione della Napoli City Half Marathon.

Sarà possibile gustare la “Pizza2Run” nei forni allestiti sotto i portici del padiglione 3 della Mostra d’Oltremare cui saranno offerti spicchi di pizza al costo di un euro versato all’Onlus Santobono.

Sabato 23 l’associazione Verace Pizza Napoletana offrirà un buono alla famiglia più numerosa per un pranzo alla associazione e nel pomeriggio Napoli Running organizzerà un seminario che avrà come tema principale la nutrizione con uno show cooking finale.

Domenica la pizza sarà offerta nell’area vip della Napoli City Half Marathon. La pizza farà poi il giro per il mondo grazie all’Associazione Verace Pizza Napoletana che la diffonderà nei ristoranti associati nei cinque continenti al costo di 4,2 euro, richiamo ai 42 km della maratona.

La Napoli City Half Marathon partirà il 24 febbraio alle ore 9 da Viale Kennedy. Il percorso attraversa viale Giulio Cesare, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario sauro, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Vespucci, ponte della Maddalena, via Volta, via Reggia di Portici, via Volta, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Campodisola, piazza Bovio, via Depretis, poazza Municipio, via Vittorio Emanuele, piazza Trieste e Trento, via Santa Lucia, via Partenope, via Caracciolo, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio Mostra d’oltremare (arrivo). Il 23 febbraio alle ore 11 è in programma la Family Run non competiva nei viali della Mostra che ospiterà uno Sport Expo per i giorni della manifestazione

La Napoli City Half Marathon e le iniziative collaterali saranno presentate nella conferenza stampa in programma giovedì 21 febbraio alle ore 11 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Informazioni: www.napolirunning.com

