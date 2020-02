Hysaj, niente di grave: torna in gruppo già domani e può giocare con il Barça

Elseid Hysaj già sulla via del recupero dopo l’infortunio subito nella partita vinta dal Napoli contro il Cagliari. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

Nulla di grave, per fortuna, per Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli si era infortunato nel corso della gara contro il Cagliari ma non è nulla di grave, tra oggi e domani tornerà a lavorare in gruppo. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il terzino è in dubbio per il Brescia ma dovrebbe farcela per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Una bella notizia, per Gattuso, dato che l’emergenza sulle corsie laterali prosegue con Malcuit ancora ko e Ghoulam che non gioca da ottobre.

