I precedenti. Bilancio quasi in parità tra Napoli e Cagliari, Maran sfida il tabù Gattuso

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Cagliari in trasferta. La sfida è in programma alla Sardegna Arena domenica 16 febbraio alle ore 18:00.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 39 i precedenti giocati dalle due squadre a Cagliari, che hanno visto il Napoli segnare 42 gol (media 1,08 a partita) contro i 33 dei sardi (media 0,85 a partita). Questo il bilancio delle 39 sfide:

VITTORIE CAGLIARI: 9 (23,08%) – ultima il 2-0 del 19 aprile 2009 con i gol di Jeda e Lazzari;

(23,08%) – ultima il 2-0 del 19 aprile 2009 con i gol di Jeda e Lazzari; PAREGGI: 20 (51,28%) – ultimo l’1- del 21 dicembre 2013 con i gol di Nenè (C) e Higuain su rigore (N);

(51,28%) – ultimo l’1- del 21 dicembre 2013 con i gol di Nenè (C) e Higuain su rigore (N); VITTORIE NAPOLI: 10 (25,64%) – ultima l’1-0 del 16 dicembre 2008 con gol di Milik.

Napoli e Cagliari non si sono mai incontrate alla 24° giornata mentre in totale sono 8 le sfide giocate nel mese di febbraio terminate con 4 vittorie del Napoli (1 in trasferta), 3 pareggi (2 a Cagliari) e 1 vittoria del Cagliari (al San Paolo).

Gattuso da allenatore ha sfidato 3 volte il Cagliari e ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio, stesso bilancio nei confronti diretti contro Maran.

Maran invece nella sua carriera da allenatore ha sfidato il Napoli 16 volte rimediando 12 sconfitte e 3 pareggi con una sola vittoria nella gara di andata giocata al San Paolo.

