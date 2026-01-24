I risultati degli anticipi del sabato

Sì sono giocati due incontri per gli anticipi del sabato
Il Como ha travolto il Torino 6-0
pareggio a reti bianche tra Lecce e Lazio
Juventus-Napoli anche Mazzocchi out.
Ultim’ora Sky il Napoli ha individuato il ruolo del prossimo acquisto
Giovane ha firmato é disponibile per la Juventus
Savic in dubbio per la Juventus
Hojlund il Ras napoletano:”Non decido io ma non vedo perché non potrei giocare con Lukaku”.
McTominay:”Voglio segnare con la Juventus e il Chelsea. Nonostante tutto siamo ancora lì”.
Giovane sta effettuando le visite mediche
Gutierrez:”Mai avuto un allenatore come Conte! É fortissimo”.
Juventus-Napoli: Conte non parla? E neppure Spalletti.
Serie A: l’Inter sotto di due gol… vince 6-2 a San Siro