Ibrahimovic: “Se resto al Milan l’anno prossimo vinciamo lo scudetto”

Ibrahimovic in occasione del lancio della nuova app ‘Buddy Fitness’ – ha parlato in esclusiva a SkySport, a 360 gradi sui principali argomenti dell’attualità.

“Prossimo anno? Vediamo, ho ancora 3 settimane di contratto. Nessuno ha iniziato a parlare da parte mia o dal Milan. Al Milan non si sa nulla del futuro adesso. Giochiamo e finiamo meglio possibile poi vediamo”.

“Forte come Ibra, nessuno al mondo”

“Così forte come Ibra… non c’è nessuno al mondo. Dipende dal club, non solo da me. Il mio obiettivo non è arrivare sesto o settimo. In questa situazione volevo andare al Milan per aiutare. Mi hanno detto che ero l’unico che poteva farlo ed eccomi qui. Sto facendo quello che posso, per il prossimo anno vediamo”.

“Se resto, il prossimo anno vinciamo lo scudetto”

“Rangnick? Non lo conosco e non so se arriva. A noi non hanno detto nulla, leggiamo quello che esce sui giornali. Non so se sia ufficiale.”

