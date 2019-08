Icardi, ultima offerta di De Laurentiis: 65 milioni, ma niente Milik

Mauro Icardi e l’Inter chiamati a dare una risposta, il tempo sta scadendo e De Laurentiis fa all-in. L’argentino ha tempo fino a giovedì.

Mauro Icardi ha le ore contate. No, non è una minaccia, ma la seria intenzione da parte del presidente De Laurentiis di chiudere i conti con l’attaccante argentino prima che sia tardi per correre ai ripari. Mauro ha detto “no” al Monaco, così come lo ha detto al Napoli, ma è risaputo che la Juventus, sua destinazione preferita, non può operare in entrata senza prima liberarsi degli esuberi in attacco, operazione al momento senza successo.

E quindi il presidente azzurro punta le sue fiches: 65 milioni e sto. Niente Milik, che pure era considerato come contropartita in una precedente offerta da 25 milioni. Ma a questo punto le cose sono cambiate, con l’attaccante polacco che non è più considerato sul mercato a prescindere da come finirà la questione Icardi. Al quale è stato offerto uno stipendio di 6,5 milioni netti a stagione più i diritti commerciali con la Nike relativi al mercato argentino. Un’offerta importante, che arriva dopo la notizia dei contatti tra alcuni giocatori del Napoli (Insigne e Koulibaly, oltre a mister Ancelotti) e che con ogni probabilità non avrà ulteriori ritocchi.

Perché il tempo sta scadendo e De Laurentiis ha posto l’ultimatum: giovedì è l’ultimo giorno utile per risolvere positivamente questa trattativa, altrimenti il Napoli ha già pronta l’alternativa Llorente, confermando quindi Milik al centro dell’attacco azzurro. Si resta in attesa di notizie, positive o negative, da Wanda Nara, moglie e agente di Icardi in questi che saranno giorni decisivi.

