Verdi, ore decisive: Torino in pole, Samp in agguato con una super offerta

Simone Verdi potrebbe presto lasciare Napoli, direzione Torino. Ecco quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“Il Torino ha tempo di modificare la lista Uefa per la doppia sfida contro il Wolverhampton entro la serata di domani e, sapendo di non riuscire a prendere Verdi in tempo, legherà il buon esito della trattativa alla qualificazione ai gironi di Europa League. Tra De Laurentiis e Cairo c’è un’intesa di massima ma il Toro non ha mai superato il muro dei 20 milioni come richiesto dal Napoli e considera eccessiva la percentuale del 50% sulla futura rivendita. Nel caso in cui il Torino poi rinunciasse a Verdi, c’è la Sampdoria in agguato, pronta anche a presentare un’offerta di 24 milioni di euro”.

