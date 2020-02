Iezzo: “Meret e Donnarumma possono scrivere la storia di questo ruolo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli.

“Insigne? Lorenzo è uno che sente di più il peso rispetto agli altri, da capitano e da napoletano, quando si sente coccolato dà il meglio di sé. Quando si sente amato dalla gente, esce fuori con prestazioni importanti. Meret è un portiere di grandissima qualità, tutti sbagliano, ha bisogno di continuità. E’ normale esistano gerarchie tra i portieri, l’Inter ha Handanovic in tutte le competizioni. Donnarumma? Insieme a Meret possono scrivere la storia di questo ruolo. Il Napoli domani è chiamato ad una sfida importante e deve portare a casa i tre punti. La Champions League è alla portata del Napoli e penso anche che la squadra voglia fare una partita importante contro il Barcellona”.

