Il bellissimo messaggio di Ghoulam per Ounas: “Puoi sempre contare su di me fratello mio”

Sul proprio profilo Instagram Faouzi Ghoulam ha postato un commovente messaggio d’addio per Adam Ounas, trasferitosi al Nizza.

Ho avuto la possibilità di vederti muovere i primi passi in Serie A e Nazionale. Con te ho vinto lo status di fratello maggiore Adam Ounas e non è stato facile tutti i giorni. A volte mi hai fatto passare un momento difficile, ma molto spesso mi hai reso orgoglioso anche di te. Sembra che sia sempre così con i fratellini …

Ho cercato di accompagnarti, di aiutarti, di incoraggiarti e soprattutto di consigliarti in modo che tu possa fare le scelte migliori nella tua vita umana ma anche nella tua carriera sportiva. Oggi guardo fino a che punto sei arrivato. Hai la tua graziosa famiglia e sei diventato un abile giocatore di macha’ ALLAH. Sei un giocatore eccezionale e sono sicuro che puoi fare qualcosa di eccezionale e straordinario perché hai questa piccola cosa che pochi giocatori hanno, ma è per questo che devi rimanere concentrato. Non sarò qui per essere sulla tua schiena ogni giorno. Ma oggi posso lasciarti andare tranquillamente, perché sono rassicurato, hai acquisito la maturità necessaria per esplodere. Non smetto mai di dirtelo di nuovo: il talento non è abbastanza, quindi continua a lavorare duro e rendici ancora più orgogliosi di te

puoi sempre contare su di me.

Ti voglio bene fratello mio.

