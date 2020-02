Il Cagliari di Maran è in piena emergenza in vista della partita contro il Napoli di domenica, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Maran, infatti, dovrà rinunciare allo squalificato Nainggolan, per via del giallo rimediato nell’ultima partita. In più Cacciatore e Faragò sono in infermiera e non rientreranno per il match di domenica.

La speranza è quella di recuperare Rog, che ha lavorato in gruppo dopo l’ultimo problema fisico. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

