Il calcio che non fa festa: in Inghilterra il boxing-day con il big match, in campo anche la Serie B

Non tutti i campionati vanno in ferie. Oggi in campo la Serie B con le partite della diciottesima giornata e la Premier League con il tradizionale boxing-day.

Questo il programma della diciottesima giornata di Serie B:

ore 12:30 Cosenza-Empoli;

ore 15:00

Chievo-Benevento;

Cremonese-Juve Stabia;

Frosinone-Crotone;

Livorno-Pescara;

Salernitana-Pordenone;

Trapani-Perugia;

Venezia-Cittadella;

ore 21:00 Entella-Spezia.

In Europa si gioca anche in Belgio, Galles, Irlanda del Nord e Scozia.

Ma il clou della giornata è la Premier League che scende in campo con le partite della diciannovesima giornata nel tradizionale boxing-day che vede i campioni d’Europa e del mondo del Liverpool affrontare da prima in classifica il Leicester secondo.

