Andreazzoli verso l’esonero, Gattuso prima scelta di Preziosi

Secondo il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio Andreazzoli sarebbe vicinissimo all’esonero, in pole per sostituirlo ci sarebbe Gennaro Gattuso

È Gennaro Gattuso il primo nome sulla lista qualora a Genoa si decidesse di cambiare l’allenatore. Un segnale di come Preziosi sia scottato dalla pesante sconfitta subita contro la Lazio e stia pensando concretamente ad un cambio in panchina immediato.

C’è stato un già un contatto tra l’ex allenatore del Milan e il Genoa, in queste ore, come raccontato a SkySport24 da Peppe Di Stefano. Gattuso che si trova in questi giorni in Russia per eventi commerciali, e in questo momento sta assistendo alla partita tra Krasnodar e Arsenal Tula. Il rientro in Italia dell’ex rossonero è previsto per domani con una possibile novità dunque.

Se le parti dovessero raggiungere la quadra economica e Preziosi puntasse dritto su Gattuso per la panchina, l’ex Milan si ritroverebbe ad affrontare proprio il suo passato, visto che il Genoa sabato affronterà proprio i rossoneri.

