Il ministro Spatafora: “Noemi allo stadio l’immagine più bella di Lazio-Napoli”

L’ANSA ha riportato una dichiarazione del ministro dello sport Vincenzo Spatafora sulla presenza della piccola Noemi allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Napoli.

“L’immagine più bella della partita Lazio-Napoli è di sicuro quella della piccola Noemi Staiano. Il 3 maggio scorso fu ferita da un proiettile vagante in un agguato di camorra. Ora invece entra in campo sorridente con Immobile e riceve la maglia da Insigne. I miei complimenti alle squadre per questa iniziativa. Sono queste le scene che vogliamo vedere nel calcio e nello Sport in generale”.

Fonte ANSA.

