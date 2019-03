Il Napoli perde al San Paolo un anno dopo l’ultima volta

E’ durata esattamente un anno l’imbattibilità interna del Napoli, sconfitto 2-1 nella giornata di ieri dalla Juventus .

Dal 3 marzo al 3 marzo, il Napoli perde di nuovo in casa. L’ultima volta nel 2018 contro la Roma, nella giornata in cui la Juventus gelò l’ambiente napoletano con un gol di Dybala al 93′ contro la Lazio; doccia fredda per gli azzurri che poi persero per 4-2 contro i giallorossi.

Il 3 marzo 2018 permise alla Juventus di allungare sul Napoli, il 3 marzo 2019 invece regala definitivamente l’ottavo scudetto di fila alla squadra di Allegri.

