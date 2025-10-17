Il Napoli presenta il kit Halloween

La SSC Napoli ed EA7 presentano il Kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle,

tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano.



Il nuovo kit rappresenta un’evoluzione concettuale di quel racconto, per esplorare ancora più a fondo il legame tra sport, spiritualità e cultura popolare.

Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti, richiamando la tradizione di adottare le anime anonime come gesto di pietà e memoria.



Lo scheletro diventa così l’elemento di connessione tra il culto partenopeo dei defunti e l’immaginario contemporaneo di Halloween, festa ormai diffusa a livello globale e reinterpretata in chiave napoletana.



Ai lati e sul fondo, un bosco crepuscolare popolato da pipistrelli in volo evoca un’atmosfera gotica che si fonde con l’anima mistica della città.

La maglia vuole essere un omaggio alla pietas popolare e alla forza invisibile delle tradizioni che resistono al tempo, un incontro tra passato e presente, tra identità e mistero.

La maglia gara Halloween 2025 sarà prodotta in edizione speciale, con font dedicato per nomi e numerazioni e accompagnata da una gymsack che riprende la texture crepuscolare della maglia.

Oltre alla versione standard, sarà disponibile anche il Kit Junior, pensato per i tifosi più piccoli. Entrambi potranno essere acquistati nei negozi diretti SSC Napoli (Via Calabritto, Piazza San Domenico, Stazione Centrale e Centro Commerciale Campania), sull’online store ufficiale, presso i dealer autorizzati e su Amazon.

