Serie A

Il Torino batte la Lazio

Pubblicato il

Il Torino prossimo avversario del Napoli ha battuto la Lazio, in gol anche Simeone che esulta in stile Sal Da Vinci 

Risultato finale 2-0

