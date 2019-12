Il Torino bloccato in casa dalla Spal: 1-1 all’intervallo

Il Torino soffre in casa contro la Spal nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Il risultato è di parità dopo i primi 45 minuti.

Toro che soffre in casa contro la Spal in questo anticipo del sabato sera: è 1-1 all’intervallo tra le due squadre. Dopo un avvio convincente del Torino, che ha trovato la rete grazie al Rincòn dopo pochissimi minuti, gli ospiti si sono riorganizzati trovando così il pareggio propro a ridosso dell’intervallo con Strefezza che scarica in porta e batte Sirigu.

