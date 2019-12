Il Torino chiude il suo 2019 in casa e ospita una Spal ultima in classifica e in crisi di risultati. Le formazioni ufficiali dell’incontro.

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi, Verdi; Belotti, Berenguer.

SPAL (3-4-1-2) – Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Valoti; Paloschi, Petagna.

