A margine della consegna del riconoscimento “Eccellenze al Lavoro” della Confindustria di Bergamo, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato di calciomercato.

Ecco quanto raccolto da Tuttosport:

““Ilicic rimane a Bergamo, come resteranno tutti i migliori. Stiamo allestendo una squadra che faccia bella figura in Champions e in campionato.

Buffon? Un personaggio straordinario e un amico ma noi continuiamo con Gollini”.

