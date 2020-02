In vista di Brescia e Barcellona. Koulibaly, Hysaj, Allan, Meret: le ‘spine’ della rosa di Gattuso

Inizia un tour de force da brividi per il Napoli. A partire dalla gara con il Brescia e fino a quella contro la Roma del prossimo 4 aprile gli azzurri sono chiamati a giocare 9 partite in 44 giorni.

In media una partita ogni 4,89 giorni.

Per questo l’ideale per Gattuso sarebbe avere a disposizione la rosa al completo.

Con Malcuit fuori sia dalla lista Champions che da quella della Serie A in attesa che recuperi dall’infortunio e con Ghoulam e Younes fuori solo da quella Champions, Gattuso spera di recuperare i quattro calciatori importanti.

Allan. Dal punto di vista fisico non ha problemi e dopo essersi chiarito con Gattuso e profuso un maggior impegno in allenamento, dopo l’esclusione dai convocati per Cagliari sembra essere tornato a disposizione del mister dei partenopei.

Meret. Il portiere sembra abbia sofferto più del dovuto una botta alle costole rimediata contro la gara di campionato contro l’Inter al San Paolo. C’è ottimismo per rivederlo totalmente recuperato per il doppio impegno ravvicinato con Brescia e Barcellona.

Hysaj. La distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro sembra non destare particolari preoccupazioni e il calciatore albanese potrebbe addirittura recuperare già per la trasferta di Brescia.

Koulibaly. Il forte difensore senegalese che non sta vivendo la sua stagione migliore, difficilmente sarà tra i protagonisti della trasferta di Brescia, mentre si spera di recuperarlo per la delicata e importante sfida di Champions contro il Barcellona di Messi.

