Incontro a Castelvolturno tra Raiola e dirigenti. Presenti Ancelotti e Insigne

Nel pomeriggio un incontro a Castelvolturno tra Raiola e i dirigenti del Napoli. Presenti anche l’allenatore azzurro Ancelotti e l’assistito di Raiola Lorenzo Insigne.

Una giornata di incontri quella andata in scena a Castel Volturno in casa Napoli. A sorpresa infatti si è presentato Lorenzo Insigne (non era previsto il suo arrivo al ritorno dalla Nazionale) insieme al suo agente Mino Raiola. I due hanno incontrato Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli, come racconta Francesco Modugno di Sky Sport. Tuttavia, secondo quanto raccontato da Sky, il clima era disteso e sereno. Nessun elemento, al momento, fa pensare a dei problemi in casa Napoli.

