Sebastiani, presidente Pescara: “Per la lotta al razzismo si deve fare di più”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha parlato della lotta al razzismo.

Lotta al razzismo e tanti giocatori poi finiti in Nazionale; questi gli argomenti dell’intervento del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervenuto a Punto Nuovo Sport Show. Di seguito le sue parole:

“Lanciamo tanti giocatori in Nazionale, Cristante e Verratti erano nostri. Purtroppo la differenza tra piccole e grandi società è questa, bisogna vendere ma non bisogna piangersi addosso; chi ne beneficia è sempre il calcio italiano. Biraghi è fortissimo, tant’è vero che è titolare nella Nazionale di Mancini.

Lotta al razzismo? Credo che questo tipo di lotta non debba essere pubblicizzata o che abbia bisogno di complimenti, è qualcosa che viene da dentro. Di sicuro bisogna fare di più, perché se ogni settimana ci troviamo a parlare di cose del genere nel mondo del calcio, c’è da intervenire.

Noi facciamo quel che ci compete, non possiamo restare in silenzio. Ho fatto i complimenti al mio addetto stampa perché mi conosce e ha risposto come volevo. Non possiamo che essere dalla parte di tutti, senza distinzioni.

Abbiamo tanti ragazzi di colore, non possiamo che essere dalla loro parte. Ringrazio per tutte le belle parole, sono soddisfazioni che ripagano tutto il lavoro che fai.“

