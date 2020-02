Inter avanti all’intervallo: Young sblocca nel finale una gara equilibrata

L’Inter è in vantaggio al termine dei primi 45 minuti nella sfida scudetto contro la Lazio. Decide fino ad ora il gol nel finale di Ashley Young.

Inter avanti all’intervallo, decide il gol al 43′ di Ashley Young. Gara equilibrata che ha visto la Lazio più volte spingere ed arrivare vicina al gol del vantaggio, con una traversa colpita in apertura dalla distanza da Milinkovic-Savic e diverse occasioni per Immobile. Poi, al 43′, contropiede fulminante dell’Inter: Lukaku spinge e serve Candreva che conclude dalla distanza, Strakosha respinge ma sulla ribattuta arriva il primo gol in Serie A dell’attaccante inglese.

