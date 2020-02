La Lazio la ribalta, battuta l’Inter all’Olimpico: è a -1 dalla Juventus

La Lazio vince all’Olimpico in rimonta contro l’Inter e si lancia da sola al secondo posto a solo un punto dalla Juventus e a più due dai nerazzurri.

La Lazio rimonta e batte l’Inter all’Olimpico nel match scudetto di questa 24esima giornata. Avanti i nerazzurri al termine del primo tempo, i biancocelesti la ribaltano nella ripresa e si lanciano al secondo posto in classifica, scavalcando l’Inter e andando ad un punto di distanza dalla Juventus.

Inter avanti all’intervallo, decide il gol al 43′ di Ashley Young. Gara equilibrata che ha visto la Lazio più volte spingere ed arrivare vicina al gol del vantaggio, con una traversa colpita in apertura dalla distanza da Milinkovic-Savic e diverse occasioni per Immobile. Poi, al 43′, contropiede fulminante dell’Inter: Lukaku spinge e serve Candreva che conclude dalla distanza, Strakosha respinge ma sulla ribattuta arriva il primo gol in Serie A dell’attaccante inglese.

Nel secondo tempo la Lazi oriesce subito a trovare il gol del pareggio con Ciro Immobile che, sul dischetto, batte Padelli. Il fallo provocato da un intervento scomposto di De Vrij che piomba su Milinkovic-Savic e gli impedisce di segnare a porta praticamente vuota. Al 70′ Milinkovic-Savic raccoglie il pallone in un’area affollatissima dopo che Brozovic aveva salvato sulla linea un tiro di Marusic, controlla e scarica quasi di punta sul secondo palo il pallone. Padelli scende in leggero ritardo, ma palla praticamente imprendibile, 2-1.

