Pistocchi: “Davvero in Lega si crede di creare una clientela cinese trasmettendo la Juve alle 15?”

Sul proprio profilo Twitter Maurizio Pistocchi dice la sua sulla decisione della Lega di far giocare più volte la Juventus alle 15 per trasmettere le partite dei bianconeri anche in Cina.

Davvero c’è qualcuno in LegaSerieA che pensa di poter creare uno zoccolo duro di spettatori “clienti” in Asia solo trasmettendo la Juventus alle 15:00?Da 25 anni la Premier ha una sede permanente a Honk Kong ed è leader negli ascolti. La strada è lunga pic.twitter.com/CvbBCIBMsq — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 10, 2019

