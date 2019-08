Inter-Sanchez, si sta per arrivare all’intesa finale

Gianluca Di Marzio aggiorna sulla situazione relativa alla trattativa tra l’Inter ed Alexis Sanchez; a quanto pare manca molto poco alla chiusura.

L’Inter ed Alexis Sanchez stanno per vedere le loro strade unirsi. In queste ore è in corso un nuovo incontro con l’agente del cileno per raggiungere l’intesa finale sull’ingaggio con il Manchester United.

A tal proposito è Gianluca Di Marzio che svela proprio questi ultimi aggiornamenti, come potete vedere dal tweet di seguito:

L’@Inter e @Alexis_Sanchez verso l’intesa finale (sull’ingaggio) con il @ManUtd: nuovo incontro in corso con l’agente. Già martedì il cileno potrebbe essere in Italia per visite e poi firma. @SkySport @SkySportsPL @SkySportsNews — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2019

