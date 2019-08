ULTIM’ORA – Il Bayern dice no a Mandzukic

Il Bayern Monaco blocca la trattativa per Mario Mandzukic; a riportare la notizia è il quotidiano tedesco Bild che indica i 15 milioni come troppi per l’attaccante.

Dopo gli arrivi di Coutinho e Perisic, il Bayern Monaco blocca la trattativa per un ritorno di Mario Mandzukic. Il quotidiano tedesco Bild riporta questa ultim’ora di mercato e indica il costo di 15 milioni come il motivo principale della frenata.

Questo dopo che le due società avevano trovato l’accordo, così come il Bayern ed il giocatore.

