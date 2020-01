Inzaghi a Sky: “Napoli grande squadra. Stiamo facendo qualcosa di straordinario”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida dell’Olimpico contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

“Nel primo tempo abbiamo fatto meglio e nel secondo il Napoli ha fatto meglio di noi. Il Napoli è una grande squadra, i punti che hanno fatto in questi anni non sono arrivati da soli. Ci godiamo questo record e da domani penseremo alla partita di Coppa. Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Siamo una squadra che ci crede sempre, manteniamo bene la lucidità. Abbiamo sofferto come si deve soffrire nei big match rispondendo colpo su colpo. Il Napoli ha avuto qualche problema ma è tra le big di questo campionato.”

Comments

comments