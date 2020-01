Immobile: “Pareggio risultato più giusto, ma noi non molliamo mai”

Ciro Immobile, attaccante napoletano della Lazio e match winner della gara contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Significa molto questa vittoria soprattutto per com’è arrivata. Bisogna fare i complimenti al Napoli, il pareggio era il risultato più giusto. In tanti dicono che la nostra è fortuna, il fatto di vincere sempre all’ultimo, ma per noi vuol dire non mollare mai. Sono contento, siamo migliorati tanto su questo e ci crediamo fino alla fine. E’ scattato qualcosa nella nostra testa che ci fa dare sempre una spinta in avanti, anche per ringraziare il nostro pubblico.

Scudetto? L’obbiettivo è quello di continuare a crescere. Siamo con il mister da tanto tempo ed ora stiamo vedendo i frutti di una semina che parte da lontano. Gli obbiettivi sono gli stessi di inizio anno, non ci dobbiamo montare la testa. Quando non ci arrivi con il gioco ci arrivi con qualcos’altro e va bene così.

La palla era quasi in porta, il gol è mio. Quelli del fantacalcio si arrabbiano, non li facciamo arrabbiare. Sono numeri importanti, ma io resto coi piedi per terra e penso a lavorare. Voglio continuare a crescere e a giocare con la squadra, mi diverto. I compagni mi mettono sempre in porta, sono contento“.

