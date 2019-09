Italia Mele: “Niente è perduto determinanti gli scontri diretti, giocare subito dopo una sconfitta è positivo”

Prima sconfitta casalinga per il Napoli con il Cagliari. Ne abbiamo parlato con il nostro direttore Italia Mele.

Una sconfitta inattesa che rischia di smorzare l’entusiasmo: visto il Napoli del primo tempo approccio superficiale alla partita o scelte iniziali sbagliate?

“Nella partita giocata contro il Cagliari il Napoli ha creato circa 10 occasioni da gol, fallite per errori, super parate o bloccate dai pali. Quindi la valutazione globale deve essere positiva sulla prestazione. È evidente, però, che c’è stata differenza tra primo e secondo tempo. Il motivo, credo, sia legato alla difficoltà che tutte le squadre incontrano con avversari arroccati in difesa”.

Cinque giornate e il Napoli ha già accumulato 6 punti dalla vetta ed è a -4 dalla Juventus: sogno già svanito o c’è ancora tempo per recuperare i punti persi con il Cagliari?

“Bisogna obbligatoriamente ragionare sul lungo periodo il campionato è solo all’inizio. Niente è perduto ma aver accumulato già due sconfitte non lascia molti margini per ulteriori errori. Determinanti saranno gli scontri diretti”.

Domenica c’è subito il Brescia: una fortuna giocare subito o pensi che ci possano essere ripercussioni psicologiche visto che si gioca in casa e la piazza è decisamente delusa per la sconfitta di ieri?

“Se giochi subito non hai tempo per pensare. Stando alle parole di Lorenzo Insigne giocare subito è positivo.

Il pubblico sosterrà la squadra come ha fatto ieri per tutto il match”.

Non è ancora un caso ma rischia seriamente di diventarlo: Lozano non si discute ma non riesce ancora a fare la differenza per i normali tempi di adattamento a un calcio nuovo oppure non è utilizzato nel suo ruolo ideale?

“Lozano dobbiamo imparare a conoscerlo. La mia sensazione è che possa rendere al meglio sulla profondità.

Sembra più in difficoltà con la squadra schiacciata nell’area di rigore avversaria. Però mister Ancelotti dice che può fare tutti i ruoli in attacco e io mi fido di lui. Ovviamente per dare il meglio anche in situazioni tattiche simili deve entrare bene nei meccanismi della squadra. Ci vuole solo un po’ di tempo e mostrerà tutte le sue qualità”.

