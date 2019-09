VIDEO – Krol: “Legame speciale con i napoletani. Spero il Napoli vinca lo Scudetto”

L’ex difensore del Napoli, Ruud Krol, è stato premiato dal sindaco Luigi De Magistris per meriti sportivi e i suoi trascorsi in azzurro.

L’olandese ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Ho un legame da sempre fortissimo con Napoli. Qui sono stati quattro anni bellissimi, l’unico rimpianto è non aver vinto lo Scudetto. Cosa mi legava alla città? Il calore della gente, vorrò sempre bene ai napoletani.

Seguo spesso il Napoli, e ho visto anche la grande partita contro il Liverpool. Deluso dal ko con il Cagliari? Un po’, mi aspettavo la stessa grinta vista contro i Reds, serve sempre questo livello per vincere lo scudetto. Ho sempre molta fiducia nella squadra e in Ancelotti, sono una squadra molto europea.

Koulibaly? Spero che lui porti quello scudetto che io non sono riuscito a vincere, ma paragonarci è difficile, ormai è un calcio diverso. Lozano? Arriva da un calcio completamente diverso, ha bisogno di tempo, così come ne ha bisogno anche De Ligt. Guardate Ibrahimovic, per esempio: lui arrivò dall’Ajax e ci ha messo sei mesi per adattarsi in Italia”.

Comments

comments