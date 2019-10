Izzo e Verdi, ex azzurri con voglia di rivalsa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio a Simone Verdi e Armando Izzo, attaccante e difensore del Torino, che oggi affronterà il Napoli.

Per entrambi, la gara di questo pomeriggio avrà un sapore speciale. Il primo è stato ceduto, in estate, dagli azzurri, che lo avevano prelevato dal Bologna appena un anno prima, dopo un’annata di alti e bassi. Il secondo, invece, è cresciuto nelle giovanili del Napoli, che però se lo lasciò sfuggire alle buste, dopo averlo ceduto in comproprietà all’Avellino.

“È stato il sogno del piccolo Armando rimasto prigioniero in una busta, è diventata la promessa non mantenuta del giovane Simone. Perché Napoli è quel passato che ogni volta lascia un retrogusto agrodolce, non senza però qualche rimpianto, e che torna a ripresentarsi lungo il cammino di Armando Izzo e di Simone Verdi.

[…] A quello che potrà accadere questa sera quando Izzo e Verdi saranno alcuni dei protagonisti di un Toro che proverà a fare lo scherzetto al Napoli di Ancelotti. E c’è da scommettere che entrambi covano dentro una gran voglia di rivincita. C’è da far vedere al Napoli, sì proprio al loro vecchio Napoli, che con Izzo e Verdi si sono sbagliati.

