Verona, Stepinski: “A Napoli per fare risultato”

L’attaccante del Verona, Mariusz Stepinski, dopo il successo sulla Sampdoria, è già proiettato alla prossima gara di campionato, contro il Napoli.



Queste le dichiarazioni rilasciate dopo il 2-0 rifilato ai blucerchiati: “Partita difficile? Sapevamo che la Sampdoria è una squadra molto forte, lo ha dimostrato anche lo scorso anno. Loro arrivavano carichi e motivati, ma noi abbiamo messo sul campo la mentalità giusta, questa vittoria ci serviva tanto. Aiutare i compagni? La cosa più importante è vincere e aiutare la squadra. Siamo una famiglia e dobbiamo fare più punti possibili. L’obiettivo questa sera era vincere e l’abbiamo raggiunto. Il campionato è ancora lungo e ci aspettano gare importanti.

Il Napoli? Abbiamo dimostrato di saper fare punti in traferta, come a Cagliari, quindi andremo li con la mentalità vincente per fare risultato. Giocare al Bentegodi? E’ bellissimo giocare davanti ai tifosi. Quando battiamo gli angoli non riusciamo a parlare tra di noi tanto è forte il frastuono del tifo”.

Comments

comments