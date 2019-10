Marc Marquez ha vinto, in sella alla sua Honda, il Gran Premio della Thailandia, laureandosi per l’ottava volta campione del mondo.

Per lo spagnolo, si tratta del sesto titolo nella classe regina, la MotoGp. Marquez si è aggiudicato il Gran Premio al termine di uno splendido duello con Fabio Quartararo, talentuosissimo pilota francese in sella alla Yamaha. A chiudere il podio, un’altra Yamaha, quella di Maverick Vinales. Quarto posto per Andrea Dovizioso, solo ottavo Valentino Rossi.

Comments

comments