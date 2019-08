Sky, Ugolini: “James da depennare dopo l’arrivo di Lozano”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dell’ormai difficilissimo arrivo di James Rodriguez.

“Con l’arrivo di Lozano e la voglia del Napoli di prendere una prima punta, quasi lo depennerei James Rodriguez dalla lista degli obiettivi. In attacco per quello che riguarda gli esterni i giochi dovrebbero essere fatti. Qualora non dovesse esserci un’accelerata per Verdi al Torino, il Napoli ha il reparto completo. Ounas quasi sicuramente lascerà il Napoli”.

