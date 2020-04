“Je Sto Vicino a Te”, Fondazione Cannavaro-Ferrara: raccolta maxi-cifra per beneficenza

Grande successo per “Je Sto Vicino a Te”, campagna della fondazione Cannavaro-Ferrara per raccogliere fondi per le famiglie colpite dal Covid.

Sebastian Giovinco si è assicurato la maglia di Diego Armando Maradona per 55mila euro, superando l’offerta di Paulo Dybala (fermo a 40mila). Queste solo alcune delle cifre che hanno portato la Fondazione Cannavaro-Ferrara a raccogliere, fino ad ora, ben 89.901 euro da donare in beneficenza alle famiglie bisognose di Napoli, colpite dall’emergenza per il Covid-19.

Un’iniziativa, quella di “Je Sto Vicino a Te”, che ha quindi già avuto grande successo, in aiuto ad altre associazioni già selezionate, in questo momento di particolare difficoltà per Napoli e tutto il resto del Mondo.

Resta ancora all’asta la maglia di Dries Mertens, la 26esima proposta dalla Fondazione. La maglia, autografata, è quella storica di Champions del gol al Barcellona al San Paolo, la rete numero 121 con cui il belga ha raggiunto Hamsik in cima alla classifica marcatori della storia del Napoli. Tra due giorni scadrà l’asta e la cifra, al momento, è arrivata a 4.500 euro.

