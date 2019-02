Juventus, crollo in borsa: ecco quanto costerebbe un’eliminazione agli ottavi

Dopo la sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions, c’è stato un forte calo delle azioni bianconere.

La brutta sconfitta del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid non è passata inosservata in Borsa, dove il titolo della Juve ha aperto le contrattazione in forte calo (circa 10%) per poi risalire gradualmente fino all’8,83 di metà mattinata. Al netto però della fluttuazione del titolo, i conti che non tornerebbero alla Juve in caso di eliminazione agli ottavi di finale sono altri.

La nuova formula della Champions prevede infatti 10,5 milioni per la qualificazione ai quarti, altri 12 per la semifinale e tra i 15 e i 19 milioni (in caso di vittoria o sconfitta) per le finaliste. In soldoni, anche alla luce dell’investimento fatto per Ronaldo che aveva come primo obiettivo la vittoria della coppa, una Juve eliminata dall’Atletico Madrid perderebbe concretamente tra i 37,5 e i 41,5 milioni. Lo riporta Sportmediaset.

