Mourinho: “Io e Ancelotti siamo molto amici, ora deve vincere l’Europa League”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo in una lunga intervista. Ecco quanto dichiarato su Ancelotti ed il suo Napoli.

“Serie A? Credo che la situazione non sia facile perché l’ambizione di vincere lo scudetto o almeno essere più vicini alla Juve non c’è più. La Roma ha iniziato bene in Champions poi ha trovato difficoltà in campionato e sappiamo come è andata a finire in Coppa Italia. Ma è possibile che ora trovi equilibrio e finisca la stagione tra le prime quattro, vedo il mio amico Carletto Ancelotti molto solido al secondo posto e l’Europa League è importante se non puoi giocare la Champions. Questa è stata una mia battaglia anche al Manchester United, quando sei una squadra da Champions e giochi l’Europa League devi vincere l’Europa League. Io vedo vincente una tra Napoli, Inter, Chelsea, Arsenal e Siviglia, tra queste. Carletto? E’ un allenatore top, una persona ancora più top, siamo molto amici”.

